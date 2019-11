Il Milan organizza un workshop anti-razzismo: i dettagli

Milan, no al razzismo e workshop per combatterlo. Come riferisce Tuttosport, il club ha organizzato un evento in sede per martedì prossimo dove presenzieranno club di Serie A, Figc, e Lega Serie A.

Il Milan dice no al razzismo e lo conferma con i fatti. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, il club rossonero, per martedì prossimo, ha organizzato in sede un workshop per rendere più efficace la lotta contro la discriminazione nel mondo del calcio.

Si tratterà del primo appuntamento dopo task-force lanciata dalla società dopo i ‘buu’ impuniti verso Frank Kessie a Verona. Quale momento migliore, dato che l’argomento è tornato di moda dopo quanto accaduto nell’ultima giornata di Serie A.

Il teatro è stato sempre lo stesso, il Bentegodi, con Mario Balotelli triste protagonista. Prima c’è stata la reazione furente del calciatore che ha prima lanciato il pallone verso i “tifosi” che lo avevano preso di mira con gli ennesimi ‘buu’, poi il tentativo di abbandonare il campo.

Come riferisce il quotidiano, per l’evento milanista presenzieranno anche Figc e Lega Serie A. Sono stati invitati inoltre anche i club italiani e hanno già aderito Inter, Juventus e Roma. Parteciperà anche l’ex campionessa azzurra Fiona May.

