Juventus-Milan, Suso recupera. Dubbio Musacchio: novità in difesa?

Milan, buone notizie dall’infermeria: Suso recupera per la trasferta di Torino contro i bianconeri. Mateo Musacchio ancora in dubbio: possibile novità per Stefano Pioli.

Suso recupera per Juventus-Milan. Come riferisce il Corriere dello Sport oggi in edicola, nel pieno dello sconforto attuale, c’è almeno una buona notizia in casa Diavolo.

Lo spagnolo, infatti, ieri ha lavorato regolarmente in gruppo, il che significa che il risentimento all’ileopsoas della coscia sinistra è definitivamente alle spalle. Il 25enne tornerà così nella sua zona di competenza, lì dove è tornato al goal contro la Spal e rivelandosi imprescindibile nonostante tutto.

Perché per quanto la sua stagione sia comunque estremamente negativa, l’ex Liverpool resta comunque un elemento fondamentale dentro questo Milan. In un organico dalla qualità ridotta – evidenzia il CorSport -, non si può fare a meno a meno di chi ne ha più degli altri.

Se Suso è pronto, bisognerà invece aspettare ancora per Mateo Musacchio che si è limitato a un programma differenziato. Non è ancora certa la sua assenza a Torino, ma le chances non sono molte. E considerando i rischio di un peggioramento, è più probabile che il sudamericano rientro direttamente contro il Napoli dopo la sosta.

Spazio ancora a Léo Duarte quindi, malgrado gli errori visti contro la Lazio. Ma come rivela il quotidiano, non è da escludere una difesa a tre dall’inizio all’Allianz Stadium: nel caso, Ricardo Rodriguez farebbe reparto insieme ad Alessio Romagnoli e il brasiliano appunto.

