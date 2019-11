Nuovo San Siro, Sala: “Non accetterò pressioni, ci sono regole”

Questione San Siro, messaggio forte e chiaro del sindaco Giuseppe Sala a Milan e Inter. E’ di fatto una risposta a seguito delle parole di Paolo Scaroni rilasciate lunedì.

Il dirigente rossonero, intervenuto lunedì in merito, aveva infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla questione stadio: “Il punto fondamentale è l’urgenza, dotare Milan e Inter di uno stadio nuovo per tornare competitive. Vuol dire partire subito e non fra tre anni. Troveremo un punto di incontro con il Comune, ma mi sarei aspettato un po’ più di entusiasmo, perché trovare gente che vuole investire sulla città è una cosa bella”.

Ieri, come riporta La Gazzetta dello Sport, è arrivata la risposta del primo cittadino. Ed è giunta a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico al Politecnico: “Non accetto pressioni. Cerco di essere chiaro come non sono mai stato e se le squadre vogliono fare lo stadio, facciamolo domattina. Nessuno vuole frenarlo, ma se intendono fare hotel, uffici e centri commerciali se ne discute e non accetto nessuna pressione.

Come evidenzia il quotidiano, il messaggio è chiarissimo: se il nuovo impianto deve diventare un pretesto per altri tipi di business, allora il discorso cambia radicalmente. Sala ha poi continuato così: “Non continuiamo a ingannare la gente parlando di stadio, il tema qui è fare altro. Inutile quindi fare pressioni o mettere fretta, perché ci sono regole precise da rispettare. Da quando sono sindaco non abbiamo autorizzato altri centri commerciali perché cerchiamo un equilibrio diverso sugli spazi anche per tutelare i piccoli negozi”.

