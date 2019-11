Bennacer: “Juventus? Vogliamo vincere, non siamo il Lecce”

Il centrocampista algerino Ismael Bennacer ha ammesso di voler dare una sterzata alla sua stagione, sperando in un rilancio dei rossoneri.

Grinta ne ha da vendere, ora deve forzatamente metterla in mostra sul campo. Ismael Bennacer è uno dei centrocampisti su cui ha puntato il Milan nella scorsa sessione di mercato.

L’algerino ha tecnica e carattere, almeno secondo quanto mostrato nella sua esperienza all’Empoli e con la sua Nazionale, con la quale ha vinto da poco la Coppa d’Africa 2019.

Oggi, intervistato da Sky Sport, Bennacer ha voluto parlare del suo momento e di quello del Milan, squadra in difficoltà che però secondo il parere del classe ’97 può tornare a far gioire i propri tifosi già dal prossimo match, quello complicatissimo in casa della Juventus.

L’algerino pone anche dei paragoni per spiegare le chance dei rossoneri: “Loro sono molto forti, a prescindere dalla classifica, dunque dovremo stare attenti più del solito per batterli. Il Lecce ha pareggiato con la Juventus, noi non siamo il Lecce e per questo possiamo vincere. Siamo il Milan e giocheremo allo Stadium con l’obiettivo di prenderci i tre punti”.

Bennacer ha parlato anche dei suoi modelli nel ruolo di centrocampista: “Mi piacciono soprattutto Iniesta e Verratti. L’italiano del PSG lo seguo spesso, giochiamo nella stessa posizione e mi ispiro a lui. Spero di arrivare ai suoi livelli al più presto”.

