Novità Milan TV: contenuti visibili anche su DAZN

Il canale tematico rossonero, Milan TV, ha firmato una collaborazione con DAZN per la visione di contenuti esclusivi: ecco tutte le novità.

Svolta per il canale tematico rossonero Milan TV. I contenuti non saranno più visibili solo sulla piattaforma Sky sul canale 230, ma anche sulla piattaforma streaming di DAZN. L’accordo è stato annunciato oggi.

Il Milan sui social ha scritto così: “Da oggi i contenuti più esclusivi di Milan TV arrivano su DAZN: abbonati per non perdere interviste, highlights, press conference e molto altro”. Mentre DAZN ha aggiunto: “Allenamenti, conferenze stampa, highlights e tanto altro… I contenuti più esclusivi di Milan TV sono su DAZN”.

Milan TV su DAZN: attivazione, costi e dettagli

L’ex “Milan Channel”, che qualche anno fa è diventato “Milan TV“, concede per la prima volta i propri diritti anche in streaming e senza un abbonamento specifico. Infatti per accedere ai video basterà essere abbonati a DAZN.

Per abbonarsi basta andare sul sito ufficiale dazn.com e avviare la procedura di registrazione. Il primo mese è gratis, poi costerà 9,99 al mese. Gli abbonati a Sky hanno anche una scontistica, che fino a qualche mese fa era addirittura dell’intero importo.

Già da oggi sull’app DAZN c’è una sezione dedicata con scritto “Milan TV – Ora su DAZN” e sono visibili i contenuti esclusivi del canale tematico milanista. Dagli allenamenti esclusivi giornalieri da Milanello, fino a interviste e servizi, oltre agli highlights dei vari match tra Primavera, calcio femminile e prima squadra.