Tuttosport – Rakitic sogno del Milan: la possibile formula dell’affare

Il Milan sogna un colpo di calciomercato come Ivan Rakitic per gennaio 2020. Il centrocampista croato è in uscita dal Barcellona. Operazione non semplice.

Il Milan deve cercare di arrivare a gennaio nella migliore situazione possibile di classifica per poi puntare sulla sessione di calciomercato per rinforzarsi. E’ evidente che la squadra abbia delle lacune e che la campagna acquisti estiva sia stata insufficiente.

La decisione di non investire su almeno un paio di innesti di esperienza si è rivelata un errore clamoroso. In un gruppo così giovane come quello rossonero sono necessari alcuni giocatori esperti che sappiano guidarli e trascinarli soprattutto nei momenti difficili. A gennaio 2020 la società dovrà provare a porre rimedio allo sbaglio estivo commesso.

Calciomercato Milan, assalto a Rakitic del Barcellona

Da alcuni giorni si parla del desiderio del Milan di ingaggiare Ivan Rakitic, centrocampista 31enne in uscita dal Barcellona. Un profilo adatto per dare qualità ed esperienza alla mediana, oltre che per aumentare il tasso di personalità oggi scadente nello spogliatoio.

Zvonimir Boban, chief football officer rossonero, avrebbe già avviato alcuni contatti con il suo connazionale per provare a mettere a segno il colpo. L’operazione si presenta tutt’altro che facile. I costi economici non sono trascurabili per un club che ha un bilancio in costante perdita da anni. Rakitic viene valutato circa 30 milioni di euro dal Barcellona e percepisce un ingaggio da circa 8 milioni netti annui.

Secondo il quotidiano Tuttosport, il Milan potrebbe provare la strada del prestito con obbligo di riscatto. Al momento è solo un’ipotesi, bisognerà vedere se effettivamente Boban intraprenderà questa strada per provare a portare il suo connazionale a Milanello.

Per finanziare l’affare sarà probabilmente necessaria una cessione e il sacrificato può essere Franck Kessie. Il cartellino del mediano ivoriano viene valutato sui 25 milioni e ci sono società della Premier League interessate. Il Milan attende offerte concrete da valutare per poi prendere una decisione.

Krunic: “Sconfiggere la Juventus per svoltare. Milan più determinato con Pioli”