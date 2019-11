Zvonimir Boban al lavoro per il colpo Ivan Rakitic in ottica calciomercato di gennaio 2020. Il Milan potrebbe cedere Franck Kessie per finanziare l’affare.

Il Milan deve fare di tutto per arrivare più avanti possibile alla fine dell’anno. Poi con il calciomercato di gennaio si spera di poter raddrizzare una stagione finora negativa. La squadra ha mostrato più lacune del previsto.

La dirigenza sarà chiamata ad intervenire per migliorare l’organico prendendo innesti funzionali sotto l’aspetto tecnico-tattico, ma anche con una certa esperienza. Il gruppo è troppo giovane e qualche giocatore probabilmente sente troppo il peso della gloriosa maglia rossonera. Intervenire è necessario per tentare di ottenere una qualificazione almeno all’Europa League.

Calciomercato Milan, sogno Rakitic per gennaio: via Kessie?

Secondo quanto rivelato oggi da Sportmediaset, per il centrocampo Zvonimir Boban sta lavorando per provare a portare Ivan Rakitic al Milan. Un’operazione tutt’altro che facile, considerando i costi e la concorrenza per il 31enne croato destinato a lasciare Barcellona già a gennaio 2020.

Un colpo come Rakitic sarebbe adatto alle esigenze della squadra rossonera. Un calciatore di altissimo livello sotto il profilo tecnico e tattico, dotato anche dell’esperienza necessaria per fare la differenza in uno spogliatoio giovane come quello milanista. Boban ci sta lavorando, sperando di riuscire nel proprio intento.

Per finanziare l’affare Rakitic, qualcuno dovrà necessariamente lasciare Milanello. Un indiziato è Franck Kessie, altro giocatore che sta deludendo in questa stagione. Piace in Premier League, campionato a lui gradito. Dovesse arrivare una buona offerta, da circa 25 milioni di euro, il trasferimento potrebbe andare in porto.

Nell’ultima estate si erano fatti avanti sia il Wolverhampton che il Monaco, però non si sono create le condizioni per giungere ad un accordo. A gennaio le cose possono svilupparsi diversamente. Il pubblico di San Siro ha iniziato a rumoreggiare di fronte ai ripetuti errori di Kessie, che dovrà migliorare per evitare di concludere l’anno tra i fischi dei tifosi del Milan.

