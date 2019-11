Il Siviglia è interessato a Davide Calabria, terzino destro del Milan autore di prestazioni negative nell’avvio di campionato. Emergono i primi rumors di calciomercato.

Una stagione fino a qui molto deludente per Davide Calabria, che non è riuscito ad esprimersi sui livelli sperati. Ci si aspettava un salto di qualità da parte del numero 2 del Milan, apparso invece involuto.

La squadra rossonera si sta rivelando debole sul lato destro della difesa ed è qualcosa di inatteso. Infatti, tra lui e Andrea Conti c’era la sensazione di avere una coppia di terzini nel complesso affidabile. Invece, questo avvio di campionato ha mostrato le fragilità di entrambi. Troppi gli errori commessi e l’inevitabile pensiero che nel mercato di gennaio la dirigenza dovrà intervenire per prendere un rinforzo nel ruolo.

Calciomercato Milan, il Siviglia vuole Calabria?

Si è parlato più volte della possibilità che Conti si trasferisca in prestito per giocare con continuità e provare a tornare il brillante giocatore visto ai tempi dell’Atalanta. Un’opzione già valutata nell’ultima estate, quando però il diretto interessato ha preferito rimanere al Milan per giocarsi le proprie chance. Una scelta che finora non ha pagato.

E anche il futuro di Calabria in maglia rossonera non appare al sicuro. Ovviamente solamente uno dei due può lasciare Milanello a gennaio, ma intanto iniziano a circolare rumors anche su Davide. Oggi il quotidiano Tuttosport rivela che ci sarebbero stati dei contatti tra il suo agente e il Siviglia.

Il club andaluso può volte ha pescato rinforzi dalla Serie A in passato e potrebbe riprovarci. Il Milan lascerà partire solo uno tra Conti e Calabria a gennaio, con il primo che appare favorito per un trasferimento con la formula del prestito che possa rilanciarlo. Verranno valutate le offerte che arriveranno e poi sarà presa una decisione.

Se a sinistra Theo Hernandez sta dando delle buone garanzie, a destra la squadra rossonera non può permettersi tutte le difficoltà viste fino adesso. O gli attuali terzini saranno in grado di garantire una svolta immediata oppure la dirigenza interverrà nel calciomercato di gennaio per prendere un innesto nel ruolo.

