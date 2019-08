Conti, al centro di voci di calciomercato che lo danno come obiettivo di Parma e Werder Brema, ha comunicato al Milan la propria scelta sul futuro.

In questi giorni si è tornato a parlare del futuro di Andrea Conti, non titolare al Milan e dunque nel mirino di altre squadre. Soprattutto Parma e Werder Brema si sono fatti avanti per lui.

Sulla corsia destra difensiva la gerarchia di Marco Giampaolo è rimasta la stessa di Gennaro Gattuso. La prima scelta è Davide Calabria, che è anche molto amico dello stesso Conti. Tra di loro un ottimo rapporto e una concorrenza sana, seppur entrambi ambiscano alla maglia da titolare. Ma per l’ex Atalanta era emersa l’ipotesi di un prestito per consentirgli di giocare con continuità e tornare sui livelli visti a Bergamo.

Secondo quanto rivelato oggi da Sky Sport, la decisione di Conti è quella di rimanere al Milan e l’ha comunicata alla dirigenza. Vuole giocarsi le sue chance in maglia rossonera, sperando di convincere mister Giampaolo a concedergli spazio. Non sarà semplice superare Calabria nella gerarchia, però Andrea darà il massimo impegno per farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa. La voglia di lavorare e di migliorare non gli manca. Niente Parma o Werder Brema nel suo immediato futuro.

#Milan Andrea Conti al momento ha deciso di restare e giocarsi il posto: questa la sua risposta dopo le richieste di prestito del Parma e del Werder 🔴⚫️ @SkySport #calciomercato — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 19 agosto 2019

