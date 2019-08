Mario Balotelli ufficializzato come nuovo giocatore della squadra di Corini, ma salterà Milan-Brescia nella seconda giornata del campionato Serie A 2019/2020.

Mario Balotelli ha deciso di tornare a giocare in Italia ed è ufficiale il suo trasferimento al Brescia. Dopo l’esperienza in Francia con Nizza e Marsiglia, ha scelto di fare rientro in Serie A.

Giocherà nella squadra della città nella quale è cresciuto. Un rinforzo importante per la neo-promossa guidata da mister Eugenio Corini, che con lui può meglio ambire alla promozione. La finestra estiva del calciomercato è aperta fino al 2 settembre e l’organico bresciano può essere ancora migliorato.

Balotelli ha grande voglia di rimettersi in gioco in Serie A e di riguadagnare anche la convocazione nella nazionale italiana. Il commissario tecnico Roberto Mancini si aspetta buone cose da parte sua. Ma va ricordato che Mario non potrà esordire in campionato prima della quinta giornata. Infatti, a causa di una squalifica di quattro turni rimediata in Ligue 1, è costretto a saltare le prime partite. Compresa Milan-Brescia dell seconda giornata. Sarebbe stato interessante rivederlo a San Siro, quello è che stato il suo stadio sia ai tempi dell’Inter che nel corso dell’esperienza rossonera.

