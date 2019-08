Il Derby di Milano in programma a settembre, nel weekend del 21-22 (data e ora da confermare), sarà il primo big match a San Siro della stagione. Sarà la quinta giornata della Serie A 2019/20, da aspettare e vivere insieme per riempire il nostro stadio di voce e passione. Un appuntamento già segnato in rossonero dalla squadra di Mister Giampaolo e dai tifosi. La marcia di avvicinamento a Milan-Inter è già pronta ad iniziare.

QUESTE LE FASI DI VENDITA:

21-25 agosto | Fase dedicata agli abbonati: dalle 10.00 di mercoledì 21 agosto tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2019/20) potranno acquistare, per i propri amici rossoneri, fino a 4 tagliandi in tutti i settori dello stadio a prezzo agevolato. Questa fase è riservata agli abbonati privati con abbonamento sottoscritto su carta Cuore Rossonero.

26 agosto–1° settembre | Fase titolari carta Cuore Rossonero: dalle 10.00 di lunedì 26 agosto tutti i possessori di carta Cuore Rossonero, in stato attivo e con riconoscimento avvenuto, potranno acquistare, per i propri amici rossoneri, fino a 4 tagliandi in tutti i settori dello stadio. I prezzi verranno comunicati qualche giorno prima dell’inizio della fase di vendita.

Dal 2 settembre | Vendita libera: dalle 10.00 di lunedì 2 settembre la vendita sarà aperta a tutti. I prezzi verranno comunicati qualche giorno prima dell’inizio della fase di vendita.

ABBONATI AL SECONDO VERDE

Dal 21 agosto fino al 1° settembre tutti gli abbonati al Secondo Verde, non avendo la partita inclusa nel proprio abbonamento, avranno diritto ad acquistare un biglietto con un ulteriore sconto di 20€ rispetto al prezzo riservato agli abbonati. Anche a loro sarà comunque garantita la possibilità di acquistare, al prezzo di listino, ulteriori 4 biglietti per gli amici rossoneri.

SETTORE OSPITI

Il Settore Ospiti è come di consueto il Secondo Anello Verde e la vendita verrà gestita direttamente da FC Internazionale che provvederà a darne informazione presso i suoi canali ufficiali.

MERCATO SECONDARIO

Si invitano tutti i tifosi ad evitare gli acquisti sui canali diversi da quelli ufficiali. La società non risponde per danni o frodi subite a seguito di acquisti effettuati in canali non ufficiali.

UNDER 5

Si ricorda che per i 4 big match contro Juventus, Inter, Roma e Napoli NON sono previsti ingressi ad 1€ per gli Under 5. Pertanto, tutti gli spettatori dovranno aver acquistato anticipatamente un titolo d’accesso.

I MIGLIORI POSTI… PER CHI SI ABBONA!

Continua la campagna abbonamenti 2019-20! I migliori posti di ogni settore non saranno messi in vendita per la partita ma verranno garantiti a chi deciderà di sottoscrivere un abbonamento per la Serie A TIM. Su acmilan.com/abbonamenti si trovano tutte le informazioni su come sottoscrivere un abbonamento, a partire da 14€ a partita.

HOSPITALITY

Sono disponibili gli ultimi pacchetti di corporate hospitality a partire da 400€ + iva. Per maggiori informazioni contattare lo 0262285615 oppure scrivere a hospitality@acmilan.com.

Fonte: acmilan.com