Milan, Pioli prova a sorprendere la Juventus: le ultime 

Juventus-Milan, Stefano Pioli crede in un’impresa. Nonostante un tabù totale per il Diavolo all’Allianz Stadium, il tecnico è convinto e sta studiando una mossa a sorpresa per il match.

Milan, ostacolo Allianz Stadium. Un muro finora insormontabile, nonché un tabù pesantissimo per i rossoneri. Perché come evidenzia il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Diavolo ha sempre perso negli otto precedenti in casa della Juventus.

Nonostante ciò, Stefano Pioli non vuole assolutamente partire sconfitto. E così in questa settimana ha provato a stimolare il gruppo dopo la sconfitta interna contro la Lazio, ha provato a toccare le corde giuste per una super prestazione che rilancerebbe in modo vigoroso l’intera stagione.

La speranza, infatti, è di offrire una grande performance in casa dei campioni d’Italia così da avviare la rimonta subito dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico emiliano ha già intravisto dei miglioramenti contro la Lazio, e proverà a mettere a posto alcuni aspetti per cercare l’impresa.

In primis – rivela il CorSport – sta cercando di modificare qualche movimento offensivo così rendere la squadra più concreta, dal momento che questo Milan fatica nell’essere pericoloso. Appena 11 le reti finora segnate, ben 10 in meno rispetto allo scorso anno.

Tra gli obiettivi del tecnico c’è anche quello di rigenerare Krzysztof Piatek, bomber da 30 goal nell’ultima stagione e fermo appena a tre in questa. Anche perché lui sa come si segna in quello stadio. Ed è da lì che anche lui potrebbe rinascere.

