Ibrahimovic-Milan: la versione del club 

Clamoroso ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan? Ecco la versione della società dopo il sorprendente annuncio giunto ieri. “Ibra andrà in rossonero”, ha annunciato il presidente della MSL.

“Ibrahimovic ora andrà al Milan, uno dei club più titolati al mondo”. L’annuncio choc, il quale ha inevitabilmente scosso l’intero ambiente, è arrivato ieri direttamente da Don Garber, presidente della Major Soccer League.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è successo tutto poche ore prima che Ivan Gazidis, nel frattempo, confermasse la linea verde di Elliott. Nonostante ciò, ecco la bomba. Sganciata da un dirigente di assoluta credibilità e con una semplicità disarmante, come se avesse parlato di qualcosa già risaputo e concluso. Semplice gaffe o segreto di mercato svelato?

Ibrahimovic al Milan? La versione della società

Dal Milan – rivela il quotidiano – cadono dalle nuvole. Ossia dai piani alti di Via Aldo Rossi non è vi alcun tipo di riscontro sulle parole giunte ai microfoni di Espn, nessuna conferma o timida apertura. Tra l’altro, appena nei giorni scorsi, questa veniva giudicata un’ipotesi senza possibilità. Senza futuro.

E’ stato anche lo stesso Dt Paolo Maldini a parlarne pubblicamente di recente: “Ibrahimovic è un sogno per tanti motivi. Io credo che lui abbia paura di non essere più dominante. E’ una situazione che ho vissuto in prima persona, quando Ancelotti mi tenne in panchina per un derby. Una situazione che non potevo accettare. Difficile che possa farlo uno come Ibrahimovic”.

In’intervista dello scorso ottobre, invece, Ibrahimovic parlava così dell’attuale situazione del Diavolo: “Un disastro: tante parole, pochi fatti. Questo non è il club del quale tutti si sono innamorati, in Italia e nel mondo. Forse oggi c’è gente sbagliata che dovrebbe stare da altre parti”. Oltre a una dirigenza non troppo convinta, sembra che anche lo stesso giocatore non fosse così entusiasta. “Se tornassi in serie A vorrei puntare allo scudetto”. Parole chiarissime. Soprattutto per una personalità come Ibra.

“Ibrahimovic al Milan”, spunta il video dell’intervista a Don Garber