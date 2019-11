“Ibrahimovic al Milan”, spunta il video dell’intervista a Don Garber

Ecco il video dell’intervista di Garber in cui “annuncia” il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Rivelazione o gaffe? Hanno fatto il giro del web in pochissimo tempo le dichiarazioni di Don Garber, proprietario della Major League Soccer. “Ibrahimovic ora andrà al Milan, uno dei club più titolati al mondo“, ha detto in un’intervista rilasciata a ESPN.

Sui social è diventato virale in questi minuti il video del momento esatto in cui fa questa affermazione. La domande è: si tratta di una clamorosa rivelazione oppure è semplicemente una gaffe. Questo non ci è dato saperlo, almeno per il momento. Resta il fatto che adesso la pista è assolutamente da seguire, anche perché questa indiscrezione va di pari passo con quella di Marca di pochi giorni fa.

Ibrahimovic vuole tornare al Milan: la rivelazione di Marca

Il quotidiano spagnolo, infatti, già la scorsa settimana aveva parlato di un accordo vicino fra il Milan e Ibrahimovic. Non c’è stata grande attenzione in Italia per quella indiscrezione; adesso, invece, le parole di Garber stanno facendo impazzire il web e i social network. Proprio su Twitter è apparso il video del massimo dirigente del calcio americano. Ecco di seguito le immagini:

Non ci sono più dubbi. Adesso, come detto bisognerà capire se c’è davvero qualcosa sotto o se Garber ha semplicemente fatto una gaffe. Lo sapremo sicuramente nelle prossime ore. Intanto i social, come detto, sono impazziti. I tifosi spingono e sognano il ritorno di Ibrahimovic da tempo e noi di MilanLive.it lo abbiamo definito l’unico acquisto che darebbe senso a questa stagione. Vedremo se la società e se Elliott riuscirà ad accontentare i tifosi. Sarebbe un segnale molto importante per l’ambiente e anche per gli sponsor.

SONDAGGIO – Milan a tre in difesa: Rodriguez può tornare utile?