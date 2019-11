Spagna, Suso non convocato per Malta e Romania

Niente Nazionale iberica per Jesus Suso, che paga il momento delicato con i rossoneri: non ci sarà nelle prossime sfide europee.

Niente convocazione in Nazionale spagnola per Jesus Suso. L’esterno d’attacco del Milan non è stato inserito nella lista per le prossime gare di novembre.

Il c.t. Moreno ha deciso di non dare fiducia al numero 8 rossonero, che evidentemente paga il momento altalenante e non così brillante con la maglia del Milan.

In vista dei match contro Malta e Romania della prossima settimana, validi per le qualificazioni ad Euro 2020; l’ultima presenza di Suso con la ‘Roja’ risale a settembre, nel successo interno contro le isole Far Oer.

Al suo posto la Spagna punterà su altre mezze punte di qualità: sono in lista infatti calciatori del calibro di Rodrigo, Oyarzabal e Dani Olmo. Elementi che stanno decisamente facendo meglio con i loro club d’appartenenza.