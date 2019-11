Il crollo del Muro di Berlino” in Hertha-Lipsia – VIDEO

Oggi è il giorno del 30° anniversario del crollo del Muro di Berlino. In Hertha-Lipsia all’Olympia Stadion la coreografia che ricorda quel momento storico.



Alle 18:57 del 9 novembre 1989 crolla quel Muro che per anni divise il mondo, più nello specifico la città di Berlino. E proprio oggi si ricorda il 30° anniversario di uno degli avvenimenti storici più importanti di sempre.

Questo pomeriggio a Berlino, precisamente all’Olympia Stadion si è giocata Hertha-Lipsia. Sembra quasi fatto apposta che il calendario della Bundesliga abbia previsto in data odierna la sfidatra una squadra della Germania Ovest, l’Hertha Berlino, contro una squadra della Germania Est, il Lipsia. La sfida si è conclusa 4-2 per gli ospiti, ma il risultato qui passa in secondo piano.

Poco prima del match, quasi come fosse una cerimonia dei giochi olimpici, “crolla” simbolicamente il muro attorno allo stadio. “Insieme contro i muri, insieme per Berlino“, la scritta che appariva sulla parete del muro all’interno dell’impianto calcistico.

Una bellissima coreografia, anche sugli spalti, come segno di memoria. Perché mai si dimentichi quanto di terribile sia accaduto nel mondo, con la speranza di non ricadere in certi errori.

“Insieme contro i muri, insieme per Berlino” 🇩🇪 Un muro, con questa frase, è stato eretto nel riscaldamento e “abbattuto” prima del fischio finale di Hertha-Lipsia all’Olympiastadion in occasione del 30esimo anniverasrio della caduta del #MurodiBerlino 🧱👏#Mauerfall30 pic.twitter.com/4RQXTA4QmZ — Eurosport IT (@Eurosport_IT) 9 novembre 2019

Milan, Pioli esclude Kessie per scelta tecnica: i dettagli