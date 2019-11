Milan, Pioli esclude Kessie per scelta tecnica: i dettagli

In vista della sfida di domani contro la Juventus a Torino, Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati escludendo Fabio Borini e soprattutto Franck Kessie.

Stefano Pioli lascia a casa Franck Kessie e Fabio Borini. Esclusi entrambi dalla lista dei convocati per Juventus-Milan. Due problemi diversi per i due giocatori che non seguiranno i compagni di squadra in trasferta a Torino.

Borini è infortunato, per questo è stato escluso dai convocati. Per lui si parla di un risentimento muscolare al flessore sinistro, il che pregiudica un suo anche eventuale utilizzo nel corso del match.

Milan, problema Kessie: il perché dell’esclusione

Più complicata invece la questione relativa a Franck Kessie, escluso per scelta tecnica. Una situazione per certi versi clamorosa, visto che con Pioli è stato da subito titolare in mezzo al campo. I primi segnali sono arrivati dall’esclusione contro la Lazio, ma si poteva pensare fosse un normale turno di riposo concesso all’ivoriano.

Kessie in Milan-Lazio è comunque rimasto seduto in panchina per tutto il match, nonostante la sua fisicità potesse tornare utile alla squadra quantomeno nel finale di gara. E adesso la mancata convocazione per Juve-Milan.

Secondo indiscrezioni pare che l’ivoriano non si sia allenato bene in settimana e abbia anche portato dei ritardi all’arrivo in allenamento. Insomma, un comportamento non idoneo che non avrà fatto piacere – se confermato – a società, allenatore e nemmeno agli stessi compagni. A questo punto è forte l’idea che a gennaio Kessie potrebbe lasciare il Milan.

