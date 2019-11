Milan, Maldini: “Ibrahimovic è ancora tra i migliori al mondo”

Calciomercato Milan: Paolo Maldini ha commentato le voci su Zlatan Ibrahimovic ed un suo clamoroso ritorno in rossonero a gennaio.

Dichiarazioni di Paolo Maldini relativamente alle voci che vogliono Zlatan Ibrahimovic ritornare al Milan. Una possibilità concreta durante la sessione di gennaio, viste anche le problematiche offensive che sta affrontando la squadra.

Intervistato dal portale svedese Expressen.se, il direttore tecnico del Milan ha parlato così di Ibra: “Tutti sanno quanto sia stato fantastico per il Milan e per i club per cui ha giocato. È stato tra i migliori calciatori al mondo e lo è ancora. È chiaro a tutti quelli che seguono il calcio. Più di questo non posso dire”.

Parole già parecchio importanti del dirigente rossonero, che fondamentalmente apre ad un arrivo di Ibra. La stima e la convinzione che Zlatan sia ancora un giocatore di livello c’è eccome: “Un contratto a gennaio? Mi dispiace ma non parliamo di giocatori che appartengono ad altri club. È la nostra politica non commentare mai le voci di mercato”.

Ibrahimovic, un mese per decidere: apertura al Milan