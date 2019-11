Juventus-Milan, i convocati: Kessie out a sorpresa

Juventus-Milan, ecco i convocati di Stefano Pioli per il match di domani sera alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. Spunta una sorpresa piuttosto clamorosa in lista.

Oltre alle assenze piuttosto scontate degli infortunati Mateo Musacchio e Samu Castillejo, si evidenzia l’assenza tra i convocati di Franck Kessie: l’ivoriano aveva già saltato Milan-Lazio per scelta tecnica e ora appare fuori dai disponibili per il big match.

Difficile ancora capire le cause di tale forfait. Intanto Pioli recupera a pieno ritmo Jesus Suso, che si candida per una maglia da titolare contro la Juventus.

Ecco i 21 convocati per Juventus-Milan:

Here’s the squad travelling to Turin for #JuveMilan ⚽️

Il Mister ha convocato 21 rossoneri per la sfida contro la Juventus ⚽️#SempreMilan@BioscalinITA pic.twitter.com/VKnj2k3Lov

— AC Milan (@acmilan) 9 novembre 2019