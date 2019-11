Uragano Cagliari: 5-2 alla Fiorentina. Sardi al 3° posto

Cagliari-Fiorentina 5-2: apoteosi alla Sardegna Arena nel lunch match della 12a giornata di Serie A. Clamorosa manita dei sardi che volano momentaneamente al 3° posto.

Cagliari-Fiorentina 5-2, clamoroso risultato alla Sardegna Arena per il lunch match della 12a giornata di Serie. La squadra di Rolando Maran travolge i toscani e vola al terzo posto in classifica a 24 punti in attesa di Roma, Lazio e Atalanta.

La festa inizia dopo 17 minuti, con Marko Rog che sfrutta un grande assist di Radja Nainggolan e insacca a tu per tu con Bartlomiej Drągowski. Il raddoppio arriva invece al 26° con Fabio Pisacane sugli sviluppi di un calcio d’angolo, e seguirà il tris di Giovanni Simeone al 34esimo che chiude i giochi con un gral colpo di tacco a mezzo metro dalla porta.

3-0, finisce così il primo tempo. E nella ripresa le cose non vanno di certo meglio. Il Cagliari è tutt’altro che sazio, e lo dimostra al 54esimo con João Pedro cala il poker completando una grande ripartenza. Poi Nainggolan, dopo tre assist, chiude con un fantastico goal dalla distanza che fa impazzire i tifosi presenti. Per la formazione di Vincenzo Montella i goal della bandiera arrivano al 75° e all’86°: doppietta di Dusan Vlahovic.

