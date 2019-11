Rakitic si sfoga: “Triste, al Barcellona mi hanno tolto la palla”

Ivan Rakitic, giocatore che le cronache di calciomercato hanno accostato anche al Milan, è scontento al Barcellona e a gennaio 2020 sicuramente andrà via.

Ivan Rakitic può essere uno dei nomi forti del mercato di gennaio 2020. Ormai la sua esperienza nel Barcellona volge al termine, dato che non è ritenuto più centrale nel progetto.

Il suo trasferimento viene dato per scontato e bisognerà vedere quale squadra riuscirà ad accaparrarselo. Il centrocampista croato ha 31 anni e può giocare ancora un po’ di stagioni di alto livello. Non sono mancati accostamenti a club della Serie A come Inter, Juventus e Milan. Farebbe comodo a tutti e tre, con quello rossonero che ne ha maggiore necessità certamente.

Calciomercato Milan, Rakitic scontento al Barcellona: lo sfogo

Rakitic ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Universo Valdano su Movistar+ ha manifestato tutto il proprio malcontento per la situazione attuale. Queste le sue parole: «Sono triste, mi hanno tolto il pallone. Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e del club, ma ho dato tanto nei cinque anni al Barcellona e voglio continuare a divertirmi. Questa è la cosa più importante per me».

Il forte centrocampista croato ha il desiderio di rimettersi in gioco e dimostrare di poter essere ancora un grande giocatore: «Ho 31 anni, non 38. Mi sento al meglio». Dunque non ha dubbi sul fatto di riuscire a giocare ad alti livelli nuovamente. A gennaio 2020, salvo sorprese clamorose, lascerà il Barcellona per un’altra squadra.

Rakitic ha un contratto fino a giugno 2021 e percepisce un ingaggio da circa 8 milioni di euro netti annui. Probabilmente dovrà rivedere al ribasso la cifra dello stipendio, a meno che non si trasferisca in qualche campionato tipo la Super League cinese o la MLS americana oppure nei Paesi arabi. Da non dimenticare il prezzo del cartellino, che il Barça sembra valutare non meno di 30 milioni.

