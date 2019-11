Lucci conferma il divorzio con Suso: “Le strade si dividono”

L’agente italiano ha confermato con un post su Instagram il divorzio con Jesus Suso, che ha scelto di affidarsi ad un altro procuratore.

Conferme dirette dopo le indiscrezioni mattutine: Jesus Suso cambierà agente al più presto, con un divorzio ormai scritto con la World Soccer Agency.

Il numero 8 del Milan, che sarebbe rimasto poco contento del mancato rinnovo con adeguamento contrattuale richiesto mesi fa, lascia la procura di Alessandro Lucci.

E’ stato proprio l’agente italiano, tramite un post pubblicato poco fa su Instagram, a confermare il divorzio, utilizzando comunque splendide parole nei confronti di Suso e dell’ottimo rapporto che si era creato tra i due negli scorsi anni.

Lucci ha così augurato buona fortuna al suo ex assistito: “Abbiamo vissuto anni positivi, affrontando nuove sfide e vivendo emozioni vere dal punto di vista sportivo e umano. Ora le nostre strade professionali si separano, ma la stima per il calciatore e per l’uomo rimarrà immutata. In bocca al lupo Jesus per la tua carriera e per la tua vita fuori dal campo; è stato un piacere condividere questa esperienza insieme”.