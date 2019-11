Calciomercato Milan, contatti per Deulofeu in estate – VIDEO

Gerard Deulofeu ha lasciato ricordi positivi ai tifosi del Milan quando nel 2017 vestì la maglia rossonera per i sei mesi di prestito previsti. Non ci fu modo di riscattare il suo cartellino, dato che il Barcellona lo riacquistò dall’Everton esercitando la clausola di recompra. Da gennaio 2018 l’esterno offensivo spagnolo si è trasferito al Watford, dove è diventato un titolare fisso e si è espresso su buoni livelli. Diversi milanisti hanno richiesto di riprenderlo e Albert Botines, agente del giocatore, ha rivelato di aver avuto dei contatti con il Milan in estate e non ha escluso un ritorno in futuro anche se oggi Deulofeu nel Watford è contento.

