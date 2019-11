Italia-Armenia 9-1, goleada azzurra. Segna anche Romagnoli

Il modo migliore per chiudere un percorso importante per Roberto Mancini. L’Italia vince 9-1 contro l’Armenia e finisce così le partite del girone per le qualificazioni ad Euro2020. Gli azzurri erano qualificati già dalle scorse giornate eppure hanno giocato allo stesso livello fino alla fine.

Venerdì sera il successo contro la Bosnia a Sarajavo, adesso la vittoria a Palermo contro l’Armenia addirittura per 9-1. Una vittoria incredibile e rotonda che porta la firma anche di Alessio Romagnoli. Il capitano del Milan, impiegato da Mancini da titolare, ha segnato il sesto gol di serata per gli azzurri sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Dopo la parata del portiere, il milanista l’ha messa in porta di piede anticipando anche un compagno di squadra. Un gol importante per un giocatore messo in discussione senza motivo nell’ultimo periodo.

Le altre reti invece portano la firma di: Ciro Immobile, Nicolò Zaniolo (doppietta per entrambi), Nicolò Barella, Jorginho, Riccardo Orsolini e Federico Chiesa. Fra questi, appunto, il gol di Romagnoli per il momentaneo 6-0. Sull’8-0 è arrivato il gol di Babayan per l’Armenia; il gol lo ha subito Alex Meret, appena entrato al posto di Salvatore Sirigu, Gianluigi Donnarumma invece non è proprio sceso in campo stasera (titolare e decisivo venerdì a Sarajevo).

