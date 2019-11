Tuttosport – Milan, via Calabria? Celik e Sidibé le alternative

Il Milan nel calciomercato di gennaio 2020 potrebbe prendere almeno un nuovo terzino. Dipenderà dalle offerte che arriveranno per Davide Calabria e Ricardo Rodriguez.

Stefano Pioli sembra avere le idee chiare sui terzini da utilizzare nella formazione titolare. A sinistra con Theo Hernandez non ci sono dubbi, mentre a destra Andrea Conti ha visto salire le sue quotazioni dopo la buona prova contro la Juventus.

Il francese ha subito convinto dopo il suo arrivo dal Real Madrid. Già in estate aveva stupito per il suo strapotere fisico-atletico sulla corsia mancina. È certamente un laterale con propensione più offensiva che difensiva, ma se la sta cavando anche in fase di ripiegamento. Ricardo Rodriguez non ha alcuna chance si riuscire a soffiargli il posto.

A destra è l’ex Atalanta ad essersi guadagnato il posto grazie alla prestazione offerta a Torino. Se dovesse confermarsi nelle prossime partite, a partire da quella contro il Napoli a San Siro, allora non ci saranno più dubbi sulle gerarchie. Davide Calabria finirebbe ad essere solamente una riserva, dopo essere stato il titolare nelle ultime stagioni.

Calciomercato Milan, Celik o Sidibé al posto di Calabria?

Sia Rodriguez che Calabria sono ritenuti cedibili dal Milan. A gennaio uno dei due può partire ed essere sostituito da un nuovo acquisto. Improbabile la cessione di entrambi, anche perché la società sarà impegnata a dover rinforzare la squadra in più posizioni e reparti.

Tuttosport spiega che sulle tracce dello svizzero ci sono club della Bundesliga, ad esempio Borussia Dortmund e Schalke 04. Per adesso non ci sono offerte concrete, però. E il Milan sembra più preoccupato di dover intervenire a destra, dove la cessione di Calabria può portare al bilancio una buona plusvalenza e anche le risorse economiche da reinvestire per il sostituti.

Il quotidiano sportivo torinese fa due nomi: Zeki Celik e Djibril Sidibé. Il primo è turco, ha 22 anni e milita nel Lille. Dal club della Ligue 1 è stato già acquistato Rafael Leao in estate, i rapporti sono molto buoni tra le parti. Valutazione? Circa 20 milioni di euro. Invece il secondo è francese, di anni ne ha 27 ed è di proprietà del Monaco pur giocando in prestito nell’Everton. In Premier League è riuscito a conquistare un posto solamente nelle ultime partite.

Celik e Sidibé sono stati accostati al Milan in più occasioni nel recente passato. I dirigenti stanno valutando questi due profili assieme ad altri. In difesa andranno fatte delle mosse e una sarà l’acquisto di un nuovo terzino. Un’altra sarà, probabilmente, l’ingaggio di un centrale se Mattia Caldara non dovesse dare garanzie.

