Galliani: “Un ritorno di Ibrahimovic al Milan sarebbe romantico”

Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. E in particolare si è sbilanciato su un possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: l’intervista.

Torna a parlare l’ex amministratore delegato del Milan per oltre 25 anni: Adriano Galliani. In un’intervista ai microfoni di Rai Sport si è lasciato scappare un suo breve parere sulla possibilità di rivedere Zlatan Ibrahimovic in rossonero.

Dichiarazioni da tifoso quelle di Galliani, che fu lui nell’estate 2011 a portare Ibra dal Barcellona al Milan: “Sono un tifoso del Milan, quindi per me sarebbe romantico se tornasse. E comunque anche in altre squadre arricchirebbe il campionato italiano di calcio, così come ha fatto Cristiano Ronaldo”.

Non ha parlato invece di altri temi legati strettamente alla dirigenza rossonera. E spiega il perché: “Ho una regola, quando cedi una società non devi più parlare di quella società”.

Milan-Ibrahimovic, Shevchenko promuove l’idea: “Può dare ancora tanto”