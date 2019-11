Theo Hernandez ‘pazzo’ di Maldini: “Idolo della mia infanzia”

L’apprezzamento di Theo Hernendez per Paolo Maldini, dirigente rossonero che lo ha tra l’altro voluto direttamente a Milanello.

L’acquisto di Theo Hernandez da parte del Milan avvenuto la scorsa estate ha un solo vero artefice: il direttore dell’area tecnica Paolo Maldini.

L’ex storico capitano rossonero è volato in Spagna durante la sessione estiva di mercato per trovare l’accordo con il Real Madrid. Hernandez per 20 milioni di euro è passato al Milan a titolo definitivo, diventando poi nel giro di poche settimane il titolare fisso della corsia mancina.

Il difensore francese è un vero e proprio fan di Maldini, come testimoniato anche sul suo profilo Twitter quest’oggi con una sorta di ‘omaggio’ assoluto.