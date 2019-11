Milan-Napoli, le probabili formazioni di Pioli e Ancelotti – VIDEO

Oggi alle 18 big match di campionato Milan-Napoli a San Siro. Stefano Pioli schiererà i rossoneri con il modulo 4-3-3. Donnarumma in porta con il quartetto Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez a proteggerlo. Centrocampo composto da Paquetà, Biglia e Krunic. In attacco sicuri di un posto Suso e Piatek, con Bonaventura favorito su Rebic per l’ultima maglia disponibile. 4-4-2 invece per Carlo Ancelotti. Davanti a Meret giocheranno Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Luperto. Mediana con Elmas, Allan, Zielinski e Fabian Ruiz. In attacco Lozano affiancato da uno tra Insigne e Mertens. Sia Milan e che Napoli vogliono vincere e sarà grande battaglia oggi allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.

