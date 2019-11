Cellino su Balotelli: “È nero, vuole schiarirsi”. Il comunicato del Brescia

Periodo negativo in campo e fuori dal campo per Mario Balotelli. Oggi frase “infelice” del presidente del Brescia Massimo Cellino: la nota ufficiale del club.

Uscita infelice di Massimo Cellino nel parlare di Mario Balotelli: “Che vi devo dire? Che è nero, e sta provando a schiarirsi”. Frase schock o battuta mal riuscita?

Una situazione che comunque ha scatenato i social e non solo, contro Cellino. Tanto da costringere la società a pubblicare un comunicato ufficiale sul proprio sito: “In merito alle dichiarazioni rilasciate questo pomeriggio dal Presidente Massimo Cellino, riferite al nostro giocatore Mario Balotelli, Brescia Calcio precisa trattasi evidentemente di una battuta a titolo di paradosso, palesemente fraintesa, rilasciata nel tentativo di sdrammatizzare un’esposizione mediatica eccessiva e con l’intento di proteggere il giocatore stesso”.

Il presidente del Brescia ha poi proseguito in un’analisi più costruttiva e “normale” del momento negativo che sta affrontando Balotelli: “Mario dà forse più peso ai social che ai suoi valori da sportivo. Non l’ho preso per gli abbonamenti. Sta diventando un punto di debolezza per sovra-esposizione”.