Il Milan fa gruppo: Pioli invita la squadra a cena, le foto

MILAN NEWS PIOLI CENA | Pioli porta a cena tutta la squadra

Stefano Pioli porta a cena il Milan. I rossoneri, reduci dal pareggio contro il Napoli a San Siro, stanno preparando la prossima sfida contro il Parma, in programma domenica alle 15:00 al Tardini. Non sarà per nulla semplice ma il Diavolo ha bisogno di una vittoria per rilanciarsi. Il pareggio contro gli azzurri ha dato un po’ di fiducia in più, ma ora serve portare a casa i tre punti. Per provare a tenere unito il gruppo, il mister ha deciso di portare tutti a cena, mentre l’Italia intera è ferma davanti alla tv per seguire le partite di Champions League.

Gianluca Di Marzio ha pubblicato le foto sul proprio sito. Pioli è stato il primo ad arrivare insieme al suo staff, poi Giacomo Bonaventura, autore di un gol splendido contro il Napoli e leader dello spogliatoio; dopo di lui Paquetà, i fratelli Donnarumma, Pepe Reina e poi tutto il resto. Presenti anche Kessie, Biglia e Rebic, i più criticati in questi giorni a causa della foto che ha fatto il giro del web. I tre sono stati immortalati al cellulare poco prima di Milan–Napoli. A quanto pare, però, come spiegato dall’allenatore stesso, i tre non facevano altro che seguire i suoi dettami, e cioè studiare gli avversari tramite un’app appositamente creare da lui.

