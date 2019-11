Milan, ufficiale: Duarte out 3-4 mesi, tegola pesantissima

Leo Duarte è stato operato oggi per un infortunio al calcagno. Il difensore brasiliano sarà indisponibile per oltre tre mesi. Ecco tutti i dettagli dell’operazione.

Tegola in difesa per il Milan, che perde Leo Duarte. Il difensore centrale brasiliano sarà out 3-4 mesi. Oggi si è sottoposto ad un intervento in Svezia per la frattura del calcagno sinistro. Ecco tutti i dettagli nel comunicato del sito ufficiale rossonero:

“AC Milan comunica che nella giornata odierna Léo Duarte è stato sottoposto a intervento chirurgico per la frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro presso la Alfredson Tendon Clinic di Umeå (Svezia).

L’operazione, eseguita dal Prof. Håkan Alfredson alla presenza del Responsabile Sanitario del Club Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 3/4 mesi”.

Una tegola pesantissima per il Milan in difesa, la quale già ha avuto parecchi problemi in questi mesi. Fortunatamente per Stefano Pioli ha recuperato da qualche giorno Mateo Musacchio.

Poi Alessio Romagnoli è la garanzia assoluta per i rossoneri. In attesa di Mattia Caldara, il quale è recuperato ma non in condizione per giocare. L’altro centrale a disposizione è il giovane dell’Italia Under-21 Matteo Gabbia.