Calciomercato Milan, Duarte infortunato: a gennaio obiettivo Demiral – VIDEO

Il Milan ha comunicato che Leo Duarte è stato operato chirurgicamente a causa della frattura del calcagno all’inserzione del tendine achilleo sinistro. Serviranno 3-4 mesi per il recupero del brasiliano e ciò costringe il club ad acquistare un nuovo difensore centrale nel calciomercato di gennaio 2020. Il principale obiettivo è Merih Demiral, 21enne turco in forza alla Juventus che vuole lasciare Torino perché con Maurizio Sarri non trova spazio. Già nell’ultima estate il Milan aveva fatto un tentativo per l’ex Sassuolo e potrebbe riprovarci tra non molto. Demiral è titolare nella Turchia ed è molto apprezzato dalla dirigenza rossonera.

