Red & Black Friday: promozioni e offerte del Milan oggi

Anche quest’anno il Black Friday si colora di rossonero e diventa Red&Black Friday con tantissime promozioni esclusive pensate per i nostri tifosi. Una grande occasione per comprare in anticipo speciali regali natalizi e non solo. Puoi scoprire tutte le offerte su redandblackfriday.acmilan.com.

BIGLIETTI: MILAN-SAMPDORIA MILAN-UDINESE CON IL 50% DI SCONTO

Dalla mezzanotte di venerdì 29 novembre e per le 24 ore successive, sarà garantito lo sconto del 50% sull’acquisto dei biglietti per le gare interne contro Sampdoria e Udinese. A partire da 17.50€ sarà possibile vivere le prime due sfide del 2020 a San Siro.

MERCHANDISING: -30% SULLO STORE ONLINE

Scopri la selezione di prodotti scontati del 30% su store.acmilan.com durante tutta la black week.

PER I PIÙ PICCOLI… LA NUOVA MATCH EXPERIENCE!

È disponibile il pacchetto MATCH EXPERIENCE (un adulto più un Under 14) che consente di vivere una giornata a San Siro dal sapore speciale: grazie a questa promozione sarà possibile visitare lo stadio e assistere da bordocampo al riscaldamento della squadra in attesa del fischio d’inizio.

AL MUSEO CON UNA “GUIDA” SPECIALE!

Per giovedì 19 dicembre alle 18.30 è stato organizzato un tour speciale del Museo Mondo Milan attraverso i racconti e gli aneddoti della guida d’eccezione Mauro Suma, volto del Club channel rossonero.

Fonte: acmilan.com