Verso Parma-Milan: dubbio Paquetà, Calhanoglu torna mezzala?

Ci sono alcune incertezze sulla formazione che Stefano Pioli schiererà in Parma-Milan domenica. Lucas Paquetà non al 100%, Hakan Calhanoglu potrebbe sostituirlo a centrocampo.

Stefano Pioli deve ancora prendere alcune decisioni per quanto riguarda la formazione da impiegare in Parma-Milan. L’allenamento di rifinitura previsto per domani mattina sarà probabilmente decisivo.

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, la condizione fisica di Lucas Paquetà non è al 100%. Per questo il mister rossonero sta valutando la possibilità di impiegare Hakan Calhanoglu come mezzala al posto del brasiliano, se quest’ultimo non riuscisse a dare garanzie per un impiego dal primo minuto. L’ex Bayer Leverkusen rientra dalla squalifica e spera di trovare spazio.

In mediana c’è anche un altro dubbio e riguarda l’altro posto di mezzala. C’è un ballottaggio tra Rade Krunic e Franck Kessie. Nelle ultime partite ha giocato il bosniaco, però Pioli ha detto di voler recuperare l’ex Atalanta dopo la non convocazione per scelta tecnica in Juventus-Milan. Non è escluso che a Parma possa avere una chance.

Per quanto concerne l’attacco, sembra sicura la conferma di Jesus Suso e Giacomo Bonaventura nelle posizioni di esterni offensivi. Al centro Krzysztof Piatek rimane favorito su Rafael Leao, che scalpita per ottenere un’occasione da titolare visto che il polacco sta deludendo in questa stagione. In difesa nessun cambiamento, Andrea Conti ancora preferito a Davide Calabria sulla corsia destra.

PARMA-MILAN | PROBABILE FORMAZIONE ROSSONERA

G. Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Calhanoglu (Paquetà), Bennacer, Krunic (Kessie); Suso, Piatek (Leao), Bonaventura.

Affare Milan-Ibrahimovic: l’impatto sul bilancio rossonero