Sky – Ibrahimovic-Milan, nessun nuovo contatto. Maldini ottimista

Zlatan Ibrahimovic non ha avuto nessun contatto negli scorsi giorni con i rossoneri: si attende il ritorno in Italia del suo procuratore.

I presunti contatti tra Zlatan Ibrahimovic ed il Milan sono ancora tutti da valutare.

In realtà una decina di giorni fa il club rossonero ha incontrato Mino Raiola, agente del calciatore classe ’81, nella sede di via Aldo Rossi per parlare di un possibile futuro dell’attaccante in maglia rossonera.

Un doppio incontro da circa 160 minuti con Zvonimir Boban e Paolo Maldini che potrebbe essere stato una sorta di antipasto positivo riguardo al ritorno ad alti livelli di Ibra, pronto a tornare in un grande campionato per chiudere la carriera.

Serie A, lettera aperta dei club contro il razzismo

Si è parlato anche di altri contatti, di passi avanti e di parole d’amore di Ibrahimovic nei confronti del Milan, ma secondo le ultime indiscrezioni di Sky Sport sembrano notizie senza fondamento.

Lo svedese ed il club milanista attenderanno il ritorno in Italia dello stesso Raiola, una presenza decisiva per la trattativa riguardante il futuro di Ibra. Il centravanti al momento attenderà dunque di confrontarsi con l’agente prima di prendere la decisione finale.

Possibile che l’agente italo-olandese possa tornare a Casa Milan nelle prossime settimane, prima della metà di dicembre, per definire il tutto: c’è grande ottimismo per un trasferimento al Milan, con Maldini che attende notizie positive dall’entourage di Ibrahimovic.

Wegerup: “Ibrahimovic ama il Milan? Ecco la verità”