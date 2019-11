Wegerup: “Ibrahimovic ama il Milan? Ecco la verità”

La giornalista svedese, che conosce a fondo Ibrahimovic e la sua famiglia, ha parlato dei reali desideri del centravanti che piace tanto al Milan.

Il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso cosa farà da ‘grande’. La fine del suo contratto con i Galaxy di Los Angeles è ormai prossima.

Il suo nome è sulla bocca di tutti: Ibra anche se è un classe ’81 resta uno dei calciatori più importanti e rilevanti del calcio internazionale. Non a caso i giornali ed i siti web continuano quotidianamente a scrivere news riguardo al suo futuro.

Il Milan sembra essere sempre nei suoi pensieri, almeno secondo le recenti indiscrezioni. I rossoneri vengono indicati come il club italiano più prossimo al suo ingaggio, visto anche il legame tra Ibra e la società di via Aldo Rossi.

Calciomercato Milan, Ibrahimovic vuole davvero i rossoneri?

L’attaccante dunque deve decidere il suo destino, anche se solo a metà dicembre dovrebbe dare la risposta definitiva sulla prossima squadra in cui militerà.

Zlatan di recente ha ammesso di amare Milano ed il Milan, visti anche gli ottimi trascorsi: un indizio che però secondo Jennifer Wegerup non sarebbe così probante.

La giornalista svedese, che conosce molto bene l’attaccante e la sua famiglia, ha parlato così a Tuttomercatoweb.com sul futuro di Ibra: “Vediamo se tornerà o meno in Italia. Zlatan ha detto anche in passato che ama il Milan e che Milano è la sua seconda casa, sono cose sincere, ma questo non vuol dire che tornerà a giocare in Serie A. Anche un anno fa, in un’intervista, ha parlato del suo amore per Milano, ma alla fine non è tornato in rossonero”.

Neanche sua moglie sarà così decisiva, come invece hanno ipotizzato in molti: “Chi dice che sarà decisiva la sua compagna non conosce Zlatan. Helena è una grande donna, ma non sono decisioni che spettano a lui. E’ Zlatan che decide”.

