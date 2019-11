Emre Can via dalla Juventus: il Milan sfida le big d’Europa

I rossoneri potrebbero puntare su un altro calciatore della Juventus: un centrocampista considerato esubero per la sessione di gennaio.

Sicuramente il Milan nella sessione di mercato di gennaio sarà una delle squadre più attive della Serie A per cercare di rinforzarsi adeguatamente.

Il club rossonero ha bisogno di acquistare qualcuno nella sessione di riparazione. Sono tre i reparti da rinforzare: la difesa, la linea mediana e l’attacco, dove Zlatan Ibrahimovic resta l’obiettivo numero uno assoluto.

Secondo quanto riportato dal ‘free press’ Leggo, il Milan avrebbe anche avviato i contatti per un calciatore di primo livello, che potrebbe essere utile in più posizioni del campo a partire dal girone di ritorno.

Calciomercato Milan, nuovo assalto ad un esubero Juve?

Il calciatore in questione sarebbe il tedesco Emre Can, centrocampista difensivo che stranamente sta trovando pochissimo spazio nella Juventus, dove è considerato ormai una terza scelta.

Nonostante lo scorso anno sotto l’egida di Allegri abbia fatto vedere tutte le sue qualità, Emre Can non è stato inserito da Maurizio Sarri tra i calciatori maggiormente utili alla sua causa.

Ecco perché l’ex Leverkusen è sulla lista dei possibili partenti già a gennaio. Su di lui si sono mosse squadre di prima fascia in Europa, come Bayern Monaco o Chelsea.

Ma il Milan potrebbe inserirsi, magari sfruttando i buoni rapporti con la Juventus e puntando su una proposta di prestito con diritto di riscatto.

I rossoneri, dopo aver cercato di recente altri esuberi bianconeri come Rugani e Demiral, potrebbero virare seriamente su Emre Can, che tatticamente potrebbe giocare sia da mezzala (al posto del possibile partente Kessie) sia all’occorenza da difensore centrale, come già visto alla Juve e al Bayer.

Molto dipenderà anche dalla volontà del calciatore stesso, che sembra comunque pronto a fare le valigie a breve.

