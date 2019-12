Serie A femminile, Florentia-Milan 2-1: gol e highlights – VIDEO

Il Milan ha perso nell’ultima partita del campionato femminile di Serie A. Contro la Florentia è arrivata una sconfitta per 2-1. Passare in vantaggio con il capitano Valentina Giacinti su calcio di rigore, le rossonere hanno poi subito rimonta e sorpasso delle padrone di casa. Una vera beffa, dato che il gol del k.o. è arrivato al 94′ dopo le tante occasioni create dalle ragazze di Maurizio Ganz. Sconfitta immeritata per il Milan, secondo in classifica con 17 punti a -5 dalla Juventus.

