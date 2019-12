Caldara, il rientro si avvicina: sarà lui il rinforzo difensivo? 

Mattia Caldara c’è quasi. Come evidenzia Tuttosport oggi in edicola, tra gli obiettivi Mehdi Demiral e Daniele Rugani, occhio alla possibile soluzione interna in vista di gennaio.

Milan, il primo rinforzo invernale potrebbe essere interno. Come infatti riferisce Tuttosport oggi in edicola, dopo un lungo supplizio, il Diavolo è pronto a riabbracciare definitivamente Mattia Caldara.

L’ex atalantino, come ha dimostrato anche l’impiego con la primavera di sabato pomeriggio, sta ultimando il suo percorso. Mentre i suoi compagni erano prossimi a partire per Parma, il 25enne di Bergamo era in campo contro la Virtus Entella e con sensazioni molto positive.

Caldara oggi tornerà ad allenarsi in gruppo e ha un grande obiettivo: riuscire a ottenere i primi minuti di campionato entro la fine dell’anno, per poi candidarsi seriamente per la difesa rossonera a inizio 2020. Quel posto accanto ad Alessio Romagnoli, riservatogli da tempo, è ancora in attesa del suo vero padrone tra un Mateo Musacchio spesso balbettante e Léo Duarte, finora, non convincente al 100%.

In più Caldara può essere anche un jolly importante in chiave tattica. Oltre a fare il centrale della difesa a quattro, può essere anche un elemento chiave da piazzare all’interno di una linea difensiva a tre con l’avanzamento di Andrea Conti e Theo Hernandez sulla linea dei centrocampisti. Del resto è questa la posizione in cui è esploso all’Atalanta, un regista difensivo. Così tra gli obiettivi Mehdi Demiral e Daniele Rugani – sottolinea Ts – occhio alla possibile sorpresa interna.

