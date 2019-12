Ibrahimovic-Milan e il Telegraph: la versione della società

“Ibrahimovic andrà al Milan, è fatta”. E’ questa la notizia rilanciata ieri dal The Telegraph: ecco la versione che giunge da Casa Milan a tal proposito.

Zlatan Ibrahimovic alla fine andrà al Milan. Parola del The Telegraph. La notizia è arrivata ieri e ha fatto presto il giro del mondo: lo svedese – secondo il tabloid – avrebbe rifiutato tutte le proposte dalla Premier League per accettarne solo una: quella del Diavolo.

Una notizia – evidenzia il CorSport – che al momento però non trova riscontri in Casa Milan. Anzi: in realtà la dirigenza rossonera sarebbe ancora in attesa di una risposta ufficiale da parte del giocatore. Paolo Maldini e Zvonimir Boban, dopo l’incontro con Mino Raiola di una decina di giorni fa, aspettano cenni.

Ibrahimovic, cosa filtra da Casa Milan

C’è prudenza quindi in tal senso. Al di là di quanto filtra dall’Inghilterra, i rossoneri attenderanno eventuali firme sul contratto prima di sbilanciarsi. Anche perché è un’operazione molto sentita nel club, e la quale potrà cambiare parecchio gli equilibri e le dinamiche all’interno della squadra.

Stando alla versione che filtra da via Aldo Rossi, per Ibra è ancora corsa aperta tra Milan e Bologna. Felsinei, tra l’altro, che sfideranno proprio i rossoneri alla prossima giornata. Una specie di resa dei conti finale dunque, la quale si giocherà su un doppio binario. La decisione del 38enne, in ogni caso, è attesa entro il 15 dicembre massimo, anche se ogni giorno può essere quello giusto per dare un’accelerata alla trattativa.

Da un lato lo svedese potrebbe accettare l’importante ingaggio proposto dal Milan, mentre dall’altra c’è un’amicizia profonda che lo lega a Sinisa Mihajlovic e l’ipotesi bolognese anche lo affascina parecchio. I due rispettivi direttori sportivi, intanto, ne hanno parlato durante l’ultimo turno di Serie A.

“Non c’è nessuna trattativa e né un aggiornamento. In questo momento sta valutando il suo futuro, non c’è nessun tipo di sviluppo in questo momento”, ha riferito Frederic Massara. Così ha invece rilanciato Riccardo Bigon: “Le voci su Ibrahimovic sono stati rumors più mediatici che interni dalla società. Il mister ha spiegato come stanno le cose. Non c’è mai stata una vera e propria trattativa o un concreto movimento del club per provare a fare l’operazione”.

