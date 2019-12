Osservatori del Milan in Sudamerica per la Copa Ipiranga Under-20

È iniziata la Copa Ipiranga Under-20, uno dei tornei giovanili sudamericani più prestigiosi. Il Milan ha inviato i propri scout per seguire alcuni talenti.

Il Milan guarda ai giovani, lo sappiamo. Non a caso è la rosa più giovane di tutta la Serie A come età media. Il lavoro non può finire qui, ovviamente, anzi. Bisogna continuare a cercare nuovi potenziali campioni.

Per questo il Milan ha inviato in Sudamerica alcuni suoi scout in vista dell’inizio della Copa Ipiranga Under-20, uno dei tornei più prestigiosi a livello giovanile. Nell’occasione, il club rossonero spera di scovare qualche importante calciatore da portare quanto prima in Italia. Al giorno d’oggi è fondamentale anticipare la concorrenza, e accorgersi prima di certi prospetti, anche prima degli stessi club.

E a proposito di concorrenza, come riferiscono i colleghi di Tuttomercatoweb.com, non ci sarà solo il Milan a seguire il torneo, ma anche diversi club italiani quali Juventus, Inter, Parma e Roma fra gli altri.

Le squadre sudamericane che parteciperanno alla Copa Ipiranga U20 saranno le seguenti: Corinthians, Gremio, Nacional, Atletico Nacional, Talleres de Cordoba, Internacional, Palmeiras, Vasco, Defensor, Racing de Avellaneda, Fluminense, Atletico Paranaense, Independiente, Penarol, America de Cali, River Plate, Estudiantes, più due club europei che sono Hammarby e Midtjylland.

