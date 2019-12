Bennacer incontra i tifosi rossoneri a Casa Milan – FOTO

Ismael Bennacer ospite d’onore allo store di Casa Milan. Il centrocampista rossonero ha incontrato i tifosi e firmato autografi: le foto dell’evento.

Oggi Ismael Bennacer è stato ospite all’evento Meet&Greet organizzato dal Milan, e che si è tenuto allo Store di Casa Milan. Il centrocampista algerino ha incontrato i tifosi e firmato autografi.

Anche MilanLive era presente all’evento, insieme a tanti tifosi rossoneri in attesa di vedere Bennacer. Nell’occasione è stata anche presentata e mostrata in pubblico la maglia celebrativa per i 120 anni del Milan, con design color oro. Ecco alcuni scatti in esclusiva da Casa Milan:

