Premier League, Wolverhampton-West Ham 2-0: in gol Cutrone

Serata importante per Patrick Cutrone, che in Wolverhampton-West Ham 2-0 ha segnato il suo secondo gol da quando gioca in Premier League. Una rete importante, visto che ha permesso alla sua squadra di chiudere la partita.

L’ex attaccante del Milan è entrato all’84’ al posto di Raul Jimenez e due minuti dopo ha segnato. Un tiro di destro angolato dall’interno dell’area non ha lasciato scampo al portiere avversario. Per il numero 10 dei Wolves era importante farsi trovare pronto e mister Nuno Espirito Santo avrà certamente apprezzato il suo contributo.

Per Cutrone il trasferimento in Inghilterra non è stato facile. Voleva rimanere al Milan e ha dovuto accettare di andarsene in un nuovo Paese. Nel Wolverhampton non è riuscito subito a imporsi, anche perché è normale avere bisogno di tempo per ambientarsi bene in una nuova realtà. Il ritrovato gol contro il West Ham certamente può aiutarlo.

Patrick nelle ultime cinque partite di Premier League aveva collezionato solamente un minuto in campo. Segnale evidente delle sue difficoltà nel convincere Espirito Santo a dargli spazio. Stasera è entrato nel finale di partita e nonostante il ridotto minutaggio è riuscito a lasciare il segno. La sua ultima rete in campionato risaliva al 14 settembre, quando i Wolves furono sconfitti dal Chelsea 5-2 in casa.