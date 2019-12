Napoli, Gattuso per il post Ancelotti: Rino detta le condizioni

Il Napoli pensa a Gennaro Gattuso per sostituire Carlo Ancelotti in panchina. L’allievo subito al posto del suo vecchio maestro?

Un’altra vecchia conoscenza del Milan sulla panchina del Napoli? E’ la soluzione a cui starebbe pensando in queste ore il patron azzurro Aurelio De Laurentiis.

Gennaro Gattuso sembrerebbe in pole per allenare il Napoli. Questa è la news lanciata dalla Gazzetta dello Sport, riguardante un clamoroso cambio in panchina che vedrebbe l’addio prossimo di Carlo Ancelotti.

La crisi in cui sta sprofondando la formazione partneopea è preoccupante. Ecco perché De Laurentiis in queste ore valuterà l’esonero di Ancelotti per far posto ad un allenatore più giovane e motivato, proprio come Gattuso.

Contatti già avviati tra Gattuso ed il d.s. napoletano Cristiano Giuntoli. Però Rino ha dettato le sue condizioni: dirà sì alla proposta del Napoli solo se non verrà trattato come un ‘traghettatore’.

Gattuso vuole ripartire da un progetto a lungo termine, visto che nel Milan era stato indicato inizialmente solo come una scelta parziale e temporanea.

La situazione è chiara: se l’ex rossonero verrà fatto sentire importante da subito, allora accetterà l’eventuale posto da allenatore al San Paolo. Altrimenti il Napoli dovrà tentare altre strade.

L’allievo prenderà il posto del maestro? Molto probabilmente il match tra Udinese e Napoli di sabato prossimo sarà decisivo per i destini di Ancelotti e, automaticamente, di Gattuso.

