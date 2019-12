Calciomercato Milan | De Paul pista concreta: contatti Milan-Udinese

Calciomercato Milan | Grande interesse del club rossonero per Rodrigo De Paul. L’argentino può lasciare l’Udinese nel prossimo futuro.

Rodrigo De Paul, attaccante esterno dell’Udinese, continua a piacere al Milan. Una pista concreta per i rossoneri in vista del nuovo anno solare.

L’argentino non è felice nell’Udinese. Dopo la scelta di restare in Friuli nonostante le tante offerte estive, De Paul appare scontento di guidare una squadra allo sbando, senza tigna e con il rischio di dover lottare per non retrocedere.

Secondo il Corriere dello Sport De Paul sarà dunque un serio obiettivo di mercato del Milan per il futuro. Magari già per la sessione di riparazione che inizierà a gennaio.

Non solo Ibrahimovic: il Milan vuole anche un esterno

La sessione di riparazione non sarà soltanto dedicata a Zlatan Ibrahimovic. Il Milan vuole qualità e forze nuove in attacco, ecco perché De Paul resta una pista concreta.

Le ultime news di calciomercato fanno avanzare questa possibilità. Il Milan ha bisogno di un esterno offensivo che possa essere più incisivo di Borini, Rebic e Castillejo, tutti elementi dati in ‘partenza’ a breve.

Chi meglio di De Paul, calciatore di qualità e continuità che conosce molto bene la Serie A. Il suo approdo all’Udinese è infatti datato 2016, e da tre anni è un titolarissimo della formazione friulana.

Lo stesso De Paul non disdegnerebbe un trasferimento a gennaio. Vuole mettersi in mostra in club più prestigiosi e di caratura internazionale, così da mantenere il posto nella Selecciòn argentina.

I contatti Milan-Udinese possono allora ripartire; i friulani valutano il proprio numero dieci non meno di 35 milioni di euro. Il club di via Aldo Rossi proverà ad abbassare le richieste, magari inserendo bonus o contropartite tecniche nell’affare.

Non mancano però le concorrenti: De Paul ha estimatori in Spagna e Francia, ma anche club italiani come Napoli, Inter e Fiorentina lo tengono d’occhio.

