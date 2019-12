Milan news, Bonaventura: “Mihajlovic ha lasciato grandi ricordi” – VIDEO

Giacomo Bonaventura ha rilasciato un’intervista al canale tematico Milan TV. Innanzitutto ha parlato delle sue condizioni fisiche, confermando di essere in crescita e di voler continuare a fare buone prestazioni. La vittoria a Parma è stata importante, ma contro il Bologna servirà continuità e dunque un altro successo. Di fronte ci sarà la squadra di Sinisa Mihajlovic, allenatore che ha avuto a Milanello e col quale si trovò bene. Per quanto concerne Stefano Pioli, sia lui che il resto del gruppo si stanno trovando bene. Jack non nasconde di ambire alla Nazionale e ha speso bune parole per due compagni: Mattia Caldara e Theo Hernandez.

