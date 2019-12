Bologna Milan: quote, pronostici e statistiche della partita di Serie A

Bologna-Milan: quote, pronostici e statistiche del posticipo della 15.a giornata di Serie A.

Il Milan torna in Emilia-Romagna per una nuova, insiodosa trasferta. Dopo la vittoria sul Parma all’87’ con Theo Hernandez, domani sera sfida contro il Bologna al Dall’Ara: calcio d’inizio ore 20:45.

Entrambe le squadre arrivano da una vittoria in trasferta: prestigiosa quella del Bologna al San Paolo contro il Napoli, preziosa quella del Milan sul Parma. Alla vigilia Sinisa Mihajlovic non ha parlato in conferenza stampa, lasciando spazio al suo vice Tanjga, ma il serbo sarà in panchina probabilmente per il match. Lo stesso Stefano Pioli ha parlato nel primo pomeriggio in conferenza stampa da Milanello. Alle 17 la squadra ha lasciato il centro sportivo per dirigersi alla volta di Bologna.

BOLOGNA-MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

PIOLI HA SCELTO L’UNDICI ANTI-BOLOGNA: LE ULTIME NEWS

Bologna Milan, le quote del match

Il Milan ospite al Dall’Ara del Bologna. Quote di Sisal.it a vincere molto simili per entrambe le squadre, reduci da due importanti successi nell’ultimo turno. I rossoneri hanno necessità assoluta di vincere per dare continuità agli ultimi due risultati positivi, pareggio con il Napoli e vittoria a Parma; il Bologna invece vuole continuare a stupire, e dopo il Napoli vuole provare ad ottenere un grande risultato anche contro il Milan.

La vittoria del Bologna è data a 2,90, mentre quella del Milan a 2,50. Il pareggio invece a quota 3,30, mentre quello senza reti (0-0) è dato a quota 10.

1 – Quota 2,90

X – Quota 3,30

2 – Quota 2,50

GOAL – Quota 1,65

NO GOAL – Quota 2,15

Le quote dei marcatori

Le quote-gol più basse per i marcatori nel corso della partita riguardano chiaramente gli attaccanti. La più bassa in assoluto è quella di Krzysztof Piatek, atteso al gol da tanto tempo. Il polacco deve sbloccarsi e Stefano Pioli con molta probabilità lo schiererà titolare anche questa volta. Cambia invece la quota “primo marcatore” per Piatek, che da 2,75 passa a 5,50.

Dopo Piatek, le quote gol più basse riguardano Rodrigo Palacio, Suso e Bonaventura-Calhanoglu. Un altro gol, consecutivo dopo quello di Parma, per Theo Hernandez è quotato a 7,50. Un investimento che potrebbe portare qualche gioia, chissà. Ecco la lista:

Piatek (Milan) – 2,75 (primo marcatore 5,50)

Bennacer (Milan) – 6,50

Calhanoglu (Milan) – 4

Bonaventura (Milan) – 4

Suso (Milan) – 3,50

Theo Hernandez (Milan) – 7,50

Destro (Bologna) – 4,50

Danilo (Bologna) – 10

Palacio (Bologna) – 3,50

Krunic (Milan) – 6,50

Leao (Milan) – 4,50

Romagnoli (Milan) – 10

Bologna Milan, curiosità e statistiche

Bologna-Milan è una delle classiche della Serie A, una sfida storica tra le due squadre giocata 142 volte nel corso del campionato italiano. Andiamo a vedere gli ultimi precedenti e le statistiche generali al Dall’Ara e a San Siro.

Il risultato più frequente è lo 0-0, ben 9 volte ripetuto. Ma è stata da sempre una sfida in cui si sono segnati diversi gol: recente il 3-3 della stagione 2013-2014 al Dall’Ara, ma anche le goleade subite dal Milan negli anni ’60. Ecco gli ultimi cinque precedenti:

2018-2019 Bologna-Milan 0-0

2017-2018 Bologna-Milan 1-2

2016-2017 Bologna-Milan 0-1

2015-2016 Bologna-Milan 0-1

2013-2014 Bologna-Milan 3-3

Di seguito invece i dati su tutti i Bologna–Milan giocati in precedenza:

Partita giocate: 71

Vittorie del Bologna: 25

Pareggi: 21

Vittorie del Milan: 25

Gol del Bologna: 97

Gol del Milan: 93

Queste invece le statistiche generali:

Giocate: 142

Vittorie del Bologna: 38

Pareggi: 38

Vittorie del Milan: 66

Gol del Bologna: 157

Gol del Milan: 221

PIOLI, LE PAROLE IN CONFERENZA STAMPA