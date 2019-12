Bologna, Tanjga: “Col Milan partita aperta. Mihajlovic ci sarà”

Conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Milan per il vice allenatore di Sinisa Mihajlovic, Miroslav Tanjga.

A presentare Bologna-Milan, ha parlato il vice di Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: Miroslav Tanjga. Ed ha inoltre diramato la lista ufficiale dei convocati rossoblu.

Queste le sue dichiarazioni sulla sfida di domani sera al Dall’Ara contro il Milan: “Se giochiamo come sappiamo abbiamo l’opportunità di vincere. La qualità del Milan è indiscutibile anche se con il Parma hanno vinto con un po’ di fortuna. La nostra autostima è cresciuta dopo la partita contro il Napoli e penso che noi entreremo in partita con tanta grinta e voglia di far bene. Il Milan non è una squadra che non possiamo battere, sarà una partita aperta”.

Poi sulla presenza di Sinisa Mihajlovic in panchina: “Se non ci sono problemi dell’ultimo minuto sì, ci sarà”.

Su Zlatan Ibrahimovic: “Bisogna valutare sia il giocatore che l’aspetto mediatico. A me interessa il primo aspetto”.

Di seguito i convocati del Bologna per la sfida di domani contro il Milan:

PORTIERI: Da Costa, Sarr, Skorupski.

DIFENSORI: Bani, Corbo, Danilo, Denswil, Mbaye, Paz, Tomiyasu.

CENTROCAMPISTI: Dzemaili, Poli, Schouten, Svanberg.

ATTACCANTI: Destro, Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Santander, Skov Olsen.

