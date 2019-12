Bologna-Milan, la conferenza stampa di Pioli – LIVE

La conferenza stampa LIVE di Stefano Pioli. I rossoneri domani saranno ospiti del Bologna, nel match valido per la quindicesima giornata di Serie A.

Dopo la vittoria di misura a Parma, il Milan cerca un altro successo per proseguire la risalita in classifica.

La squadra di Stefano Pioli sarà ospite domani sera, nel posticipo domenicale, sul campo del Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Una gara delicata e molto importante per i rossoneri. In attesa del match dello stadio Dall’Ara, mister Pioli risponde oggi in conferenza stampa alle domande dei cronisti.

Bologna-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli

Si parte dalle statistiche positive sotto la guida di Pioli: “E’ un buon risultato parziale, guardo sempre a quanti tiri o occasioni facciamo e subiamo. Su questi numeri siamo a buon punto, siamo spesso in vantaggio e abbiamo più possibilità di vincere. Sono ancora molti i miglioramenti da fare, è il momento di migliorare la classifica”.

Su Piatek in crisi: “Noi dobbiamo puntare sul gioco di squadra, non su un singolo calciatore. Non esiste, per me esiste solo il caso del Milan, la ricerca del miglioramento e della vittoria”.

Sulla sfida a Mihajlovic: “Voglio dire un paio di cose. Mi auguro di affrontare Sinisa domani e poterlo salutare. Tifo per il Bologna da questa estate, perché Sinisa è un esempio, ha affrontato questa situazione difficile con coraggio. La società si è comportata bene con lui, la città e i tifosi si sono stretti attorno a lui. Ho lavorato lì e ho ottimi ricordi, tornerò a tifare per il Bologna lunedì, ma voglio abbracciare Sinisa domani”.

Con una vittoria il Milan darà un segnale? “Siamo noi che dobbiamo cercare l’opportunità. Ogni partita ad oggi ha un peso superiore dei 3 punti, ricerchiamo continuità e fiducia. La squadra lavora bene, sta bene mentalmente e fisicamente, migliora tatticamente. E’ il momento di portare a casa punti pesanti”.

Sull’identità del Milan: “Lavoriamo sulla direzione di migliorare. Affrontiamo domani una partita difficile. Il Bologna ha vinto a Napoli, poi ha perso in coppa. Loro saranno attenti e determinati. Rispetto al Parma sono più aggressivi, possono concedere qualche spazio in più. Per 95′ servirà attenzione, qualità e intensità”.

Sulle alternative a Piatek: “Se giocherà domani è perché lo ritengo funzionale. A Parma i numeri sono stati buoni perché tutti hanno fatto una buona partita. Piatek è un centravanti d’area, Leao è più di movimento. Quando è entrato i compagni lo hanno aiutato riempiendo l’area. L’importante è che le caratteristiche in campo siano complementari, che la squadra giochi da squadra. Non abbiamo Messi o Ronaldo, ma tanti buoni giocatori che formano una squadra, il Milan”.

Problema mentale per Piatek? “Non c’è un problema Piatek. C’è il Milan che sta uscendo da una situazione complicata e deve fare sempre più per risalire”.

Un bilancio sui primi due mesi di Milan: “Non servono bilanci parziali, non vale la pena farne. I risultati saranno determinanti per tirare le somme. Ora c’è da rimanere sul pezzo, abbiamo tre partite importanti. A Natale possiamo fare primi bilanci, ma il definitivo sarà solo a fine maggio”.

