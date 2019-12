Bologna-Milan, i convocati di Pioli: out Caldara, rientra Paquetà

I convocati di mister Stefano Pioli in vista di Bologna-Milan. Gradito ritorno per Lucas Paquetà tra i disponibili.

Lucas Paquetà c’è. Confermate le buone impressioni degli ultimi allenamenti a Milanello per il centrocampista brasiliano. Il classe ’97 torna così a disposizione di Stefano Pioli.

In vista di Bologna-Milan, la squadra rossonera sarà quasi al completo. Le uniche assenze arrivano dalla difesa, dove saranno ancora out Mattia Caldara (in campo con la Primavera) e Leo Duarte.

Per il resto ampia scelta per mister Stefano Pioli, pronto a confermare l’undici di partenza della gara contro il Parma. Donnarumma in porta, difesa con Conti e Theo Hernandez sulle fasce, il duo Musacchio-Romagnoli al centro.

In mezzo al campo Bennacer sarà in cabina di regia, affiancato da Bonaventura e Kessie (in ballottaggio con Krunic). Tridente d’attacco confermato: Suso, Piatek e Calhanoglu cercheranno gloria sul terreno dello stadio Dall’Ara.

I convocati di Pioli per Bologna-Milan:

PORTIERI: G. Donnarumma, A. Donnarumma, Reina.

DIFENSORI: Calabria, Conti, Gabbia, Theo Hernández, Musacchio, R. Rodríguez, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI: Biglia, Bennacer, Bonaventura, Çalhanoglu, Kessié, Krunić, Paquetá.

ATTACCANTI: Borini, Castillejo, Rafael Leão, Piatek, Rebić, Suso.

